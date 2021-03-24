وتحدث ربيع في تصريحات خاصة لـموقع "سكاي نيوز عربية"، بينما يتواجد على متن مركب الإنقاذ في محاولة لتعويم وتحريك سفينة الحاويات البنمية، واستعادة الحركة الملاحية بشكل كامل في قناة السويس.

وقال ربيع، إن الهيئة دفعت بـ8 قاطرات منذ الإبلاغ عن حادث جنوح السفينة منذ الثامنة والنصف من صباح الثلاثاء، في محاولة لتحريكها، لكن "هناك صعوبات تواجهنا في ذلك نظرا لضخامتها وحدوث الجنوح الكبير لها".

وأوضح أنه يجري حاليا الدفع بكراكة جديدة تابعة للهيئة، للمساهمة في حدوث "خلخلة" للرمال والمياه أسفل المركب، لتحريكها للأمام، ومغادرة موقعها الحالي.

ووفق رئيس هيئة قناة السويس، تبلغ حمولة سفينة الحاويات البنمية التي يبلغ طولها 400 متر، قرابة 223 ألف طن، وجنحت بالكيلو 151 خلال عبورها القناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين، إلى روتردام الهولندية.

وأكد ربيع أن الحركة الملاحية كانت تسير بشكل طبيعي في قناة السويس شمالا وجنوبا حتى صباح أمس وقت حدوث الجنوح للسفينة، وحاليا تعمل من الشمال حتى البحيرات فقط، ومتوقفة من الجنوب.

وتوقع رئيس الهيئة استعادة الحركة الملاحية مرة أخرى بشكل كامل بقناة السويس صباح غدا الخميس.

وأوضح قائلا: "المشكلة ليست كبيرة حتى الآن، ونتمنى أن ننتهي من إجراءات تعويم وتحريك المركب السفينة العملاقة بنهاية اليوم".

ووفق هيئة قناة السويس، وقع الحادث صباح أمس نظرا لانعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية لمرور البلاد بعاصفة ترابية، حيث بلغت سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.