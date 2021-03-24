يأتي الإعلان وسط تصاعد حاد في الإصابات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. وكانت وسائل إعلام رسمية قد أفادت بأن وحدات الرعاية المركزة في المشافي الحكومية بالعاصمة دمشق مكتظة.

ومن بين المصابين أوائل الشهر الجاري الرئيس بشار الأسد وزوجته، وهما الآن "في مرحلة التعافي"، بحسب الرئاسة.

وقالت الصحة العالمية إنها لا تعلم أي المتحورات ينتشر في البلاد بسبب ضعف سعة قدرة المعامل وإنها أرسلت عينات إلى معامل خارج سوريا للحصول على مزيد من المعلومات.

وشهدت دول جوار سوريا ظهور متحوري بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وقال المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية محمود ضاهر إن 411 وفاة وقعت بشمال غرب سوريا، مضيفا أن شهري أغسطس وديسمبر شهدا ارتفاعا في عدد الإصابات.

من جانبها قالت أكجمال ماغتيموفا، رئيسة بعثة منظمة الصحة العالمية في سوريا، إن هناك طريقين سيتم إرسال اللقاحات بهما جوا إلى سوريا. الأول من دمشق وسيغطي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمقاتلين الأكراد. والثاني عبر الحدود التركية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وأضافت أن شمال غرب البلاد سيتلقى 224 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا من الهند خلال أسابيع قليلة لتغطي 3 بالمائة من السكان، بالأساس من عمال الصحة.

وبحسبها سيتم تخصيص 912 ألف جرعة لباقي انحاء سوريا، وستصل عبر دمشق، وستوزع بالأساس على عمال الصحة وكبار السن.

كما أضافت ان المنظمة ستحتاج تبرعات بقيمة 38 مليون دولار لتطعيم 20 بالمائة من السوريين.