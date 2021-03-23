ويهدف المجلس من خلال مهامه ونشاطاته، وبدعم من مركز الشباب العربي، إلى تشجيع الباحثين الشباب العرب على خوض مجالات البحث العلمي والمعرفي بشكل عام، وتعزيز الاستفادة منها في المجالات التطبيقية التي ترتقي بمستوى الحياة وتعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات العربية.

كما يحفز المجلس الشباب العربي على الاستفادة من منصة أبحاث الشباب العربي، التي أطلقها مركز الشباب العربي عام 2019 كمنصة رائدة في مجال البحث العلمي، لتطوير التخصصات البحثية وتوسيعها، والتي تضم حتى تاريخه 2000 عضو مسجل يمثلون 17 دولة عربية.

ويهدف المجلس إلى تعزيز دور المواهب والقدرات والإمكانيات العلمية العربية الشابة، وتشجيع الباحثين الشباب العرب على الإبداع البحثي، من خلال الإسهام في خلق بيئة جاذبة ومحفزة بإشاعة ثقافة البحث العلمي، وتعزيز تحويل الأبحاث من الجانب النظري إلى التطبيق في مختلف مجالات الحياة اليومية، واقتراح أفكار مبتكرة لتطوير البحث الشبابي.

ويضم المجلس 12 من الباحثين العرب المتميزين في تخصصات العلوم الطبية والطبيعية والتطبيقية والهندسية والاجتماعية والإنسانية من 9 دول عربية هي السعودية وعُمان والأردن ومصر والمغرب وفلسطين وتونس ولبنان والإمارات.

عنوان حضاري

وقالت شما المزروعي وزيرة دولة الإمارات لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي: "الشباب العربي لديه طاقات إبداعية مميزة، وهو يتطلع إلى الأطر التي تمكّنه من تحويل تلك الطاقات إلى مشاريع وإنجازات ملموسة تنعكس إيجابا على واقعه وعلى مؤشرات النمو في مجتمعاتنا العربية. البحث العلمي والمعرفي والأكاديمي كان عنوانا حضاريا لمنطقتنا ونريد استعادته من خلال تشجيع جيل جديد طموح من الباحثين العرب".

وأضافت: "المستقبل هو للمجتمعات الحريصة على المعرفة والابتكار والبحث العلمي وصناعة فرص جديدة، خاصة لفئة الشباب. والباحثون العرب لديهم الفرصة اليوم للاستفادة من المعرفة التي راكمتها البشرية للوصول بطموحهم إلى آفاق جديدة، بفضل مساهمات عقول عربية شابة لا تكتفي بنقل المعرفة بل تنتجها أيضا".

استثمارات بحثية

وبدوره قال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي: "تشكيل مجلس الباحثين الشباب العرب يأتي استكمالا لإطلاق منصة أبحاث الشباب العربي واستجابة لأولويات الشباب العربي الذي وضع التعليم في قائمة الأولويات الثلاث الأهم بالنسبة له بحسب دراسة شاملة أنجزها مركز الشباب العربي".

وأضاف النظري: "سيعمل مجلس الباحثين الشباب العرب بالتعاون مع مركز الشباب العربي ومن خلال منصة أبحاث الشباب العربي على تطوير البحث العلمي ونتاجه، وبناء الشراكات في مجال الأبحاث، ودعم ثقافة التخصص البحثي عربيا، بما يجذب مزيدا من الاستثمارات الحكومية والخاصة لدعم الأبحاث في المراكز العلمية والمؤسسات الأكاديمية العربية، ويصل بتطبيقاتها إلى القطاعات الاقتصادية والتنموية ويرفع إنتاجيتها ويعزز أثرها الإيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات".