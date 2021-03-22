وقال مدير عام مرفق الإسعاف في محافظة السويس محمد طنطاوي لموقع "سكاي نيوز عريبة"، إن الحافلة كانت تحمل 30 شخصا، فيما كان يستقل "الميكروباص" 14 شخصا.

وكشف طنطاوي أنه "تم إرسال 19 سيارة إسعاف من محافظة السويس، و11 سيارة أخرى من القاهرة، وتم نقل 34 مصابا إلى مستشفى قريب".

وأكد مدير إسعاف السويس أن الإصابات متنوعة، ما بين خفيفة مثل الكدمات والكسور والجروح البسيطة، وكذلك خطيرة مثل الاشتباه في ارتجاج بالمخ وكسور في العمود الفقري.

وأضاف المسئول المصري أنه وفقا للشهادات، فإن سبب الحادث انفجار الإطار الأمامي للحافلة.