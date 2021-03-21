ووجه الرئيس المصري بضرورة توفير أقصى درجات الأمان للنساء في وسائل المواصلات العامة، كما وجه البنك المركزي بوضع سياسات تمنع التمييز ضد المرأة في الوصول إلى برامج القروض والتمويل.

وأكد الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الأم على ضرورة تكليف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية في البلاد.

وطلب الرئيس المصري من الوزارات المعنية دراسة وسائل الحد من ظاهرة النساء الغارمات، وكذلك تكليف وزارة التخطيط بمتابعة وضع المرأة في مراكز صنع القرار.

وعن كورونا، قال السيسي: "مصر تجاوزت المرحلتين الأولى والثانية من وباء كورونا وعلى أعتاب المرحلة الثالثة وعلينا الإلتزام بالإجراءات الاحترازية".