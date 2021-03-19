التقرير اعتمد على متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الدول العربية، والتي تتضمن أعداد الإصابة والوفاة والمتعافين.

وأشار المركز العربي للاستعدادات للكوارث في تقريره، إلى أن الدول العربية شهدت 125,432 إصابة خلال أسبوع، فيما بلغ عدد الوفيات 1,554، والمتعافين 85,623.

أما أعلى الدول العربية إصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي، فجاءت دولة الأردن في المركز الأول بإجمالي عدد 30,059 إصابة، وعدد متعافين 27,854، و329 وفاة.

وجاءت دولة العراق في المركز الثاني بإصابات بلغت 18,088، وشفاء 17,442، ووفاة بلغت 131، في حين احتلت دولة لبنان المركز الثالث بإجمالي إصابات 15,138، وشفاء 13,343، وعدد وفيات 258.

التقرير لفت إلى أن ليبيا جاءت في المركز الرابع بعدد إصابات 10,693، وشفاء 10,211، فيما بلغت الوفيات 186.

وجاءت دولة جزر القمر في ذيل القائمة بأقل عدد إصابات، بإجمالي 34 إصابة، وشفاء 23 ولا توجد وفيات.

تحركات وطنية

على صعيد متصل، كشف التقرير عن استمرار الجهود الوطنية في الدول العربية لمكافحة فيروس كورونا، عبر المنظمات والمؤسسات المعنية.

وهنا لفت إلى أن تجربة البحرين، حيث بلغ عدد الإصابات بها هذا الأسبوع 3,312، لذا خصصت جمعية الهلال الأحمر البحريني 15 متطوعا من كوادرها للدوام بشكل كامل في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة في مطار البحرين الدولي الجديد.

مبارك الحادي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر البحريني، قال في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه جرى تدريب هؤلاء المتطوعين على متطلبات التعامل مع الجائحة، حيث إن آلية العمل التي وضعتها البحرين في هذا الشأن، تعتمد على تطبيق فكرة "المجتمع الواعي".

وأضاف الحادي أن المتطوعون من الهلال الأحمر البحريني ينخرطون في العمل بالصفوف الأمامية، وذلك لطمأنة القادمين للبلاد، خصوصا ضيوف المملكة من وفود رسمية وسياحية.

ولفت إلى أنه تم تدريب أكثر من 900 متطوع بحريني على كيفية التعامل مع جائحة فيروس كورونا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية وجمعية الخالدية الشبابية، منذ بداية الجائحة.

وتضمن البرنامج التدريبي التطوعي العديد من المحاور، من بينها أساسيات الإسعافات الأولية، ومكافحة العدوى والتطهير، وكيفية استخدام ألبسة الحماية الشخصية والتخلص منها، وخلط المواد الكيماوية لعمليات التعقيم والتطهير الداخلية والخارجية، واعتبارات السلامة، وأخلاقيات العمل التطوعي، والإسعافات الأولية النفسية.

ارتفاع الإصابات في العالم

وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن الإصابات بلغت خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري، 2,195,687، أما عن المتعافين فقد بلغ 1,932,198، وبلغت الوفيات 40,792.

وذكر تقرير المركز العربي لاستعدادات للكوارث، أن الأميركيتين بلغت فيهما الإصابات 53,160,109، تلتهما أوروبا بـ 41,563,117، ثم جنوب شرق آسيا 13,986,486، ثم الشرق الأوسط 6,972,925، وأفريقيا 2,965,203، وأخيرا غربي المحيط الهادئ 1,735,334 إصابة.