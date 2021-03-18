وقال المرصد إن الزلزال وقع على بعد 20 كيلومترا شمال شرق مدينة بجاية، عند الساعة 1.04 بالتوقيت المحلي (00.04 بتوقيت غرينتش)، على عمق 10 كيلومترات.

وحسب تقارير صحفية محلية، شعر بالهزة الأرضية سكان ولايات الشرق والوسط، على غرار بومرداس وجيجل والعاصمة والمسيلة.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن الهزة خلفت حسب المعلومات الأولية، تشققات وانهيارات جزئية ببعض البنايات في بجاية.

وأضافت أن الولاية شهدت مغادرة عدد من السكان لمنازلهم وخروجهم إلى الشوارع.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت الجزائر نشاطا زلزاليا بدرجات متفاوتة، حيث سجلت هزات بولايات مسيلة وبجاية وسكيكدة.