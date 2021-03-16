وذكر التحالف: "تم تدمير زورق مفخخ يتبع للمليشيا الحوثية قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك مقابل الصليف".

وأضاف أن "المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية والإرهابية من محافظة الحديدة".

وتابع: "استمرار المليشيا الحوثية في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، قبل أيام، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.