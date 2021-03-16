وأكدت الفصائل الفلسطينية كذلك على التقيد التام بالقرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة بما يحقق النزاهة والشفافية.

وأصدرت الأحزاب والفصائل الفلسطينية ما سموه "ميثاق الشرف" فيما بينها، أكدوا من خلاله حرصهم على أن تسود العملية الانتخابية المنتظرة مناخ التنافس الشريف بين القوائم الانتخابية، بما يخدم الوحدة الوطنية والمصلحة العامة وصون حق المواطن الفلسطيني المنصوص عليه دستوريا في اختيار ممثليه في المجالس المنتخبة.

وتعهد المجتمعون في القاهرة بالتعاون التام مع لجنة الانتخابات واحترام دور الشرطة الفلسطينية في تأمين العملية الانتخابية بجميع مراحلها والالتزام بقراراتها واحترام دور المراقبين المحليين والعرب والدوليين والتعاون معهم في أداء دورهم الرقابي والالتزام بالحفاظ على مبدأ سرية التصويت وحق الناخب في اختيار قائمته بحرية.

وأكد المجتمعون التزامهم بالفترة الزمنية المحددة للدعاية والالتزام بكافة الضوابط التي تضمن توفير مناخ الحرية والمنافسة الشريفة في كافة مراحل العملية الانتخابية.

كما أعلن المجتمعون التزامهم بكافة القرارات التنظيمية التي تنظم مرحلة ما بعد إعلان نتائج عمليات التصويت، وما يرتبط بها من تنظيم لعملية التقدم بالطعون أو الاعتراضات.

وأكد المجتمعون تعهدهم الالتزام بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية النهائية والرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة قضايا الانتخابات.

وشارك في اجتماعات القاهرة ممثلون عن فتح وحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، وحزب الشعب الفلسطيني وجبهة التحرير الفلسطينية وجبهة النضال الشعبي والاتحاد الديمقراطي وجبهة التحرير العربية وحركة المبادرة الوطنية والجبهة العربية الفلسطينية وطلائع حزب التحرير الشعبية والتجمع الوطني للمستقلين.