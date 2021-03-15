وقال شهود عيان لسكاي نيوز عربية إن "مجموعة من الشباب والشابات يشكلون فرقة دبكة لبنانية كانوا متجهين لإحياء حفل زفاف في بلدة الدامور القريبة من المكان، علقوا بأزمة سير عند قطع الطريق، فترجلوا من سياراتهم وعقدوا حلقة دبكة وسط الطريق في محاولة منهم لبث روح الفرح بين المواطنين العالقين الذين ترجل البعض منهم وشاركوهم بالدبكة رغم همومهم وعلى وقع دخان الإطارات المشتعلة".

وحاولت فرقة الدبكة أن تغير من العبارات المتداولة عادة في الأغنية التي أطلقوها للمناسبة على وقع أغنية "من بيروت للدامور".

واعتبر معلقون على الفيديو أن اللبنانيين يحبون الحياة، وأن الفرقة التي شاركت الدبكة على الطريق بثت الفرح في المكان الممزوج بدخان الاعتراضات على إيقاع ارتفاع سعر الدولار.

وكان آلاف اللبنانيين تجمعوا السبت في أكثر من منطقة في البلاد، وتزامنا مع تسجيل الليرة اللبنانية انهيارا قياسيا هبطت فيه إلى 12 ألف ليرة مقابل للدولار.

كما تجمعوا في ساحة الشهداء وسط بيروت، وانضم إليهم العسكريون المتقاعدون، الذين انسحبوا بعدما حاول عدد من الشبان اقتحام أحد مداخل مجلس النواب وإلقاء الحجارة على القوى الأمنية، فيما استخدمت شرطة المجلس النيابي الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

كما قطع المتظاهرون طريق بيروت صيدا بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.