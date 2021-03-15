وقال التحالف في بيان "اعتراض وتدمير طائره بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط".

وأضاف التحالف أن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والاعيان المدنية، مشيرا إلى أنه يتخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية".

ويواصل التحالف العربي اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة التي تطلقها ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

فيوم الثلاثاء الماضي اعترض التحالف طائرة مفخخة مسيرة أطلقت أيضا تجاه مدينة خميس مشيط، بينما أعلن التحالف عن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق عن تدمير 10 طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها ميليشيات الحوثي المتحالفة مع إيران، بينها 5 طائرات على الأقل أطلقت باتجاه السعودية.

وقبل أسبوع أيضا، قال التحالف إنه اعترض 7 طائرات مسيرة خلال 24 ساعة أطلقت صوب خميس مشيط، وطائرة أخرى مسيرة أطلقت صوب جازان. وتقع المدينتان في جنوب السعودية.

وصعدت ميليشيات الحوثي في الآونة الأخيرة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود على مدن سعودية معظمها في جنوب المملكة.