وقال مسؤولون إن قذائف "اللدغة الحديدية"، التي تستخدم تقنية تحديد المواقع والليزر، ستوفر للقوات البرية الإسرائيلية مستوى جديدًا من الدقة مع تقليل مخاطر الإضرار بالمدنيين.

وقال وزير الدفاع بيني غانتس إن القذائف الجديدة "ستغير ساحة المعركة وتزود قواتنا بوسائل أكثر دقة وفعالية".

وجد الجيش الإسرائيلي نفسه في السنوات الأخيرة في صراع مع تحدي خوض حرب ضد المسلحين في قطاع غزة، والتدريب أيضًا على احتمال شن حرب ضد مسلحي حزب الله اللبناني.

وقال الكولونيل عساف شاتسكين ، رئيس قسم الأسلحة البرية في إدارة الأبحاث في الوزارة ، إن قذائف الهاون الجديدة ستساعد الجيش في مواجهة أعداء مثل حماس وحزب الله، مشيرا إلى أنها قادرة على ضرب أهداف قصيرة المدى في نطاق عدة كيلومترات بدقة لا تتجاوز بضعة أمتار.

وقال "بقذيفة الهاون هذه بالتحديد، يمكن أن تكون أكثر تركيزًا على العدو ... دون إلحاق أضرار جانبية بأولئك الذين لا صلة لهم بالقتال".

وقال إنه من المتوقع تفعيل النظام الجديد خلال الأشهر المقبلة.