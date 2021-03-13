وقالت مصادر عسكرية، إن مواجهات عنيفة دارت بين ميليشيات الحوثي والقوات الحكومية، إثر هجوم حوثي على المواقع الحكومية بمديرية عَبْس غربي المحافظة.

وأفادت المصادر أن الميليشيات شنّت هجمات مكثفة من اتجاه مديريتي أسلم ومستبأ في محاولة لاستعادة المناطق التي خسرتها لصالح القوات الحكومية الجمعة.

لكن القوات الحكومية تصدت لتلك الهجمات وكبدت ميليشيات الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد.