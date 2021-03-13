وصلت، السبت، طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية من طراز (ف-15 سي) مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، إلى قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية، للمشاركة في تمرين (عين الصقر 1)، الذي سينفذ خلال الشهر الحالي.