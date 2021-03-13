وبين الدكتور عباس في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن الأشخاص الستة الذين قضوا في الحادثة كانوا من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وجميعهم أعمارهم فوق الـ40 عاماً.

وكان وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات قد أشار في وقت سابق إلى أن حادثة انقطاع الأوكسجين لمدة ساعة في مستشفى السلط من جراء انتهاء المخزون، أدت الى ست وفيات.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده في مستشفى الحسين السلط "الجديد"، أنه حدث انقطاع للأوكسجين لمدة ساعة عن أقسام العناية الحثيثة في المستشفى، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات منها وضع أوكسجين بديل، ولكن نتيجة هذا الخلل توفي 6 أشخاص، والتحقيق ما زال جارياً.

قال وزير الصحة الأردني إنه قدم استقالته إلى رئيس الحكومة، على إثر وفاة 6 مصابين بفيروس كورونا نتيجة نقص الأوكسجين في إحدى المستشفيات الحكومية، السبت.

وقال وزير الصحة في تصريح عاجل نقلته وكالة الأنباء الأردنية: "قدمت استقالتي لرئيس الوزراء، وأتحمل المسؤولية الأخلاقية لما جرى".