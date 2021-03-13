وذكرت المصادر أن نقصا حادا في الأكسجين شهده مستشفى مدينة السلط الحكومي، قبل أن تعلن مصادر حكومية السيطرة على الموقف وإعادة تزويد المستشفى بالأوكسجين، حيث يرقد نحو مئتي مصاب بفيروس كورونا.

وطوقت الأجهزة الأمنية محيط مستشفى السلط خوفا من ردة فعل أهالي المدينة وذوي المتوفين.

ووجّه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

وطلب رئيس الوزراء من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.