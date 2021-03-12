ورحب شيخ الأزهر بالوفد قائلا إن "العراق بلد عريق وحضارة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، والأزهر يعتز بعلاقاته مع العراق وما قدمه علماء العراق على مدار تاريخهم من جهود في خدمة العلوم الإسلامية والعربية".

وأضاف أن "الحضارة المصرية والعراقية شكلتا معا نموذجا فريدا وملهمّا"، مؤكدا ترحيب الأزهر بكل تعاون "يخدم وحدة العراق الشقيق ويدعم أمنه واستقراره ويجمع بين طوائفه المختلفة في إطار ثقافة التنوع والعيش المشترك"، مشيدا بزيارة البابا فرنسيس للعراق "والتي تأتي ترجمة حقيقة لمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية".

كما أشار إلى استقبال الأزهر للطلاب الوافدين من العراق كل عام، قائلا: "ستبقى أبواب الأزهر مفتوحة للعراقيين دائما".

من جانبه، عبر رئيس الوقف السني العراقي عن سعادته والوفد العراقي بلقاء شيخ الأزهر.

وقال إنه منذ توليه رئاسة الوقف السني قبل عام لم يُجر أي زيارات خارجية، وانتظر حتى يكون لقاء شيخ الأزهر هو أول لقاء له.

كما سلَّم رئيس الوقف السني ثلاث دعوات لشيخ الأزهر لتجديد الدعوات السابقة لزيارة العراق، الأولى من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والثانية من رئيس مجلس النواب نيابة عن الشعب العراقي، والثالثة من الوقف السني.

وأضاف أن "تجديد هذه الدعوة يعبر عن حب العراق قيادة وشعبًا للأزهر وإمامه الأكبر وانتظارهم لزيارته منذ سنوات"، مؤكدا أن زيارة شيخ الأزهر للعراق ستمثل دعما كبيرا للعراق ولوحدة الشعب العراقي بكل أطيافه.

وأهدى الوفد العراقي لشيخ الأزهر مصحفا وزيّا عراقيا ودرعا تذكاريّا عبارة عن مجسم يتوسطه رسم النخلة التي تعبر عن الشموخ والعزة، وذلك تقديرًا وترحيبا واعتزازا بالأزهر وشيخه وما يقدمه من جهود في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية.