وقال الناطق باسم الحكومة في مؤتمر صحافي إنه "تقرر تمديد ساعات الحظر الليلي ليصبح من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا (بدلا من العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا) اعتبارا من يوم السبت المقبل".

وأضاف إنه "تقرر أيضا إغلاق الحدائق العامة والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والمسابح الداخلية والمراكز والأكاديميات والأندية الرياضية والحمامات الشرقية ونوادي الفروسية حتى نهاية الشهر الحالي".

كما تقرر "تعليق إقامة صلاة الجمعة وقداس يوم الأحد".

وأشار المتحدث الحكومي إلى "السماح للمطاعم المناوبة بالعمل، بخدمة التوصيل بعد الساعة السابعة مساء".

من جهته، قال وزير الداخلية خلال المؤتمر "أصبحنا نسجل 4 إصابات بكورونا كل دقيقة ونشيع جنازة كل 20 دقيقة بسبب هذا الوباء الذي حصد أرواح الأحباء معظمهم من كبار السن نقلت إليهم العدو من أبناهم".

من جانبه، أكد وزير الصحة خلال المؤتمر أن "نسبة تفشي السلالة الجديدة (البريطانية) لفيروس كورونا بلغت أكثر من 70% مقارنة بالسلالة الأصلية".

وقال "نحن نمر في وضع وبائي دقيق وشهر مارس الحالي سيكون صعبا علينا جميعا".

ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا في أعداد الإصابات، وسجلت المملكة الأربعاء 60 وفاة و6649 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 448851 حالة و5106 وفيات.

وقرر الأردن الأربعاء الماضي إعادة فرض حظر التجول أيام الجمعة.

واتخذ الأردن منذ مارس الماضي جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد بفرض حظر تجول ليلي في عموم المملكة تتغير مواعيده بحسب الحالة الوبائية وأعداد الإصابات.

كما أغلقت الجامعات والمدارس قبل أن يعتمد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما تحظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء.

كما ألزم الأردن مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين شددها مؤخرا.