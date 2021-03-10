ووفقا لمقطع فيديو نشره التلفزيون الجزائري لبريك عمار، فإنه تواصل مع أحد الإرهابيين بجبال ولاية تيبازة، عن طريق والد الأخير.

وأضاف الموقوف أنه كان يتواصل مع الجماعات الإرهابية في ولاية تيبازة عن طريق جهاز هاتف مزود بتطبيق تليغرام.

وبحسب اعترافاته، فقد تم تسليمه القنبلة في تيبازة، حيث قام بوضعها في سيارته ونقلها إلى منطقة الكاليتوس بالعاصمة الجزائر، من أجل تسليمها لعنصر آخر بمنطقة الاربعاء.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية في وقت سابق، عن تفكيك قنبلة كانت موجهة للتفجير بالجزائر العاصمة، عثر عليها بعد تحقيقات مع شبكة تدعم جماعات إرهابية.