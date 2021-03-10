وعقب منح الثقة لحكومته، دعا رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة، إلى "إنهاء الانقسام في ليبيا"، مضيفا: "يجب إزالة الحدود الوهمية التي بنيت بين الليبيين في الفترة الأخيرة".

وأكد دبيبة أنه سيعمل "بكل جهد" لدعم المجلس الرئاسي، من أجل "إنجاح" الفترة الانتقالية.

وكان البرلمان الليبي قد قرر، الثلاثاء، تعليق جلسته لاستكمال المشاورات حول منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، بعد محادثات مطولة بحضور دبيبة، الذي استعرض وجهة نظره بشأن تشكيله المقدم للنواب، الذين بادروا بطرح العديد من الأسئلة عليه.

وانعقد مجلس النواب للمرة الأولى، الاثنين، في مدينة سرت، مكتملا النصاب لبحث أمر الحكومة، إضافة أيضا لتناول مسألة اعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي ضمن الإعلان الدستوري.

والثلاثاء، قال دبيبة، إن المحاصصة فرضت نفسها على تشكيلة الحكومة الليبية المقبلة، مؤكدا أنه كان يسعى إلى حصر الوزراء في عدد أقل.

وأضاف خلال الجلسة البرلمانية في سرت، أنه "ليس مرتاحا لتشكيل حكومة ليبية تضم 26 وزيرا"، مشيرا إلى أن "التوازنات الجغرافية والسياسية في البلاد فرضت هذا الأمر".

ولدى حديثه عن إسناد الحقائب الوزارية، قال دبيبة إنه رفض منح وزارة الدفاع لأي طرف من أطراف الصراع الدائر في البلاد.

وأضاف أن أي شخص تولى حقيبة وزارية في حكومات ليبية سابقة، لن يشارك في حكومة الوحدة التي جرى تشكيلها، مشددا على أنه "لا يسعى وراء المنصب، وليس بالشخص الجهوي، بل يريد العمل لأجل صالح ليبيا بأكملها".

كما أكد على أن "توحيد مؤسسات البلاد أمر حتمي"، مؤكدا ضرورة مساهمة البرلمان في ذلك، مضيفا أنه سيذهب إلى بنغازي بعد حصول حكومته على ثقة البرلمان.

ونبه إلى أن ليبيا ما زالت في حالة حرب، منبها إلى أن وقف إطلاق النار لا يعني انتهاء ليبيا.