وقال دبيبة، خلال جلسة برلمانية بمدينة سرت لمناقشة منح الثقة للحكومة، إنه ليس مرتاحا لتشكيل حكومة ليبية تضم 26 وزيرا، لكن التوازنات الجغرافية والسياسية في البلاد فرضت هذا الأمر.

ولدى حديثه عن إسناد الحقائب الوزارية، قال دبيبة إنه رفض منح وزارة الدفاع لأي طرف من أطراف الصراع الدائر في البلاد.

وأضاف دبيبة أن أي شخص تولى حقيبة وزارية في حكومات ليبية سابقة لن يشارك في حكومة الوحدة التي جرى تشكيلها وأضحت تنتظر الحصول على الثقة.

وأكد دبيبة، أنه لا يسعى وراء المنصب، وليس بالشخص "الجهوي" بل يريد العمل لأجل صالح ليبيا بأكملها.

وشدد على أن توحيد مؤسسات البلاد أمرٌ حتمي، مؤكدا ضرورة مساهمة البرلمان في ذلك، مضيفا أنه سيذهب إلى بنغازي بعد حصول حكومته على ثقة البرلمان.

ونبه إلى أن البلاد ما زالت في حالة حرب، منبها إلى أن وقف إطلاق النار لا يعني انتهاء ليبيا.