ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة، إلى حضور الجلسة غدا في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

واطلعت "سكاي نيوز عربية" على القائمة التي تقدم بها دبيبة إلى النواب اليوم، وتضم مرشحيه لشغل المناصب الوزارية في حكومته، وهم 35 شخصا.

وشملت القائمة نائبين لرئيس الوزراء، هما الصقر بوجواري ورمضان بوجناح، بينما جاء منصب وزير الدفاع شاغرا، في حين رشح خالد التيجاني مازن للداخلية.

قائمة الأسماء المرشحة

وتضمنت أيضا وزير الزراعة حمد المريمي، وزير الموارد المالية طارق أبوفليقة، وزير الثروة الحيوانية والبحرية توفيق الدرسي، وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي، وزير التخطيط كامل الحاسي، وزير الخارجية والتعاون الدولي لمياء بوسدرة، وزير الصحة خالد خليل الجازوي، وزير التربية والتعليم موسى المقريف، وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد السلام تيكي، وزير البيئة إبراهيم منير، وزير العمل والتأهيل علي أبو عزوم، وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، وزير الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة أوكي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، وزير التعليم التقني والفني يخلف سيفاو.

كما ضمت القائمة وزير الصناعة والمعادن أحمد عمر، وزير العدل حليمة عبد الرحمن، وزير الخدمة المدنية عبد الفتاح الخوجة، وزير المواصلات محمد الشهوبي، وزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، ووزير الحكم المحلي عبد الله بالعيد، ووزير الشباب فتح الله الزني، وزير الاقتصاد والتجارة عمر العجيلي، وزير النفط والغاز محمد عون، وزير المالية خالد عبد الله، وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان فرج محمد، وزير الدولة للشؤون السياسية وليد عمار، وزير الدولة لشؤون الهجرة أجديد معتوق، وزير الدولة لشؤون رئيس ومجلس الوزراء عادل عامر، وزير الدولة لشؤون المرأة مازن التائب، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل.

ملاحظات النواب

وخلال جلسة البرلمان اليوم، قدم عدد من أعضاء مجلس النواب استفسارات بشأن تشكيل الحكومة، إذ انتقد النائب عبد المنعم بوحسن ما وصفه بـ"تهميش برقة" في التشكيل.

أما النائب عيسى العريبي فقد أبدى تحفظات في دائرة بنغازي، وقال: "نرجو إجراء بعض التعديلات ونطالب بمناقشة رئيس الحكومة بالخصوص".

ودعا النائب حسن البرغوثي الحكومة إلى تقديم "مشروع كامل وواضح لهذه الحكومة"، قائلا: "هناك نقص في السير الذاتية للأسماء المقترحة للحقائب الوزارية".

في حين أيد النائب إبراهيم الزغيد منح الثقة للحكومة، إلا أنه عبر عن اعتراضه "على العدد الكبير للوزارات".

وفي السياق نفسه، قالت النائبة سلطنة المسماري إن "الحكومة موسعة، وبالإمكان التشاور خلال اليومين المقبلين ومنح الثقة الخميس"، مقترحة: "تقليص هذه الحكومة للوصول إلى حكومة مصغرة".

في حين حث النائب إسماعيل الشريف على "التحلي بالصبر والإرادة والاستماع لبعضنا البعض وجميع ملاحظات ومخاوف الزملاء النواب من جميع المناطق لاستكمال استحقاق مهم للوصول بالبلاد إلى حالة الاستقرار وانتخابات ديسمبر المقبل.