كما اعترض التحالف ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المنطقه الجنوبية.

وقال التحالف: "المليشيا الحوثية ترتكب اخطاء جسيمة وانتهاكات فضيعة بالقانون الدولي الإنساني".

وأضاف: "نتعامل بحكمة مع التجاوزات وسنتحرك في إطار القانون الدولي الإنساني".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال التحالف إن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.