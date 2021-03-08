وقال بيان الرئاسة: "بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، أجرى الرئيس الأسد وأسماء الأسد فحص الـPCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفيروس".

وأضاف أن الرئيس وزوجته "بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

وجاء في البيان أيضا: "الرئيس الأسد وأسماء يتمنيان السلامة والعافية لكل السوريين ولجميع شعوب العالم من هذا الفيروس، ويدعوان جميع السوريين للاستمرار باتّباع إجراءات الحذر والوقاية قدر الإمكان".

وختم بالقول: "يوجه الرئيس الأسد وأسماء التحية لكل الكوادر الطبية العاملة على الخطوط الأولى لمواجهة الفيروس والتخفيف من آثاره على المصابين به".