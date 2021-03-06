وأعلنت النيابة العامة في بيان لها، أن "فريقا تابعا لها انتقل الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر مارس الجاري، لمعاينة مسرح حادث صدم سيارة نقل لحافلة (ميكروباص) بطريق الكريمات اتجاه القاهرة الصعيد، وتبين وفاة ثمانية عشر وإصابة خمسة من جرّاء الحادث".

وأوضح البيان أنه "انتقل فريق آخر إلى مستشفيات العياط وأطفيح وبني سويف لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصابين، وقد ضبط سائق السيارة النقل وجار استجوابه واستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وكيفية وقوعه".

وقال مسؤولان بوزارة الصحة المصرية، إن المصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج، لافتين إلى أن جثث المتوفين نقلت إلى أكثر من مستشفى في الجيزة ومحافظة بني سويف المجاورة.

وفي غضون ذلك، أفاد مسؤول أمني بأن المعاينة الأولية أشارت إلى انفجار إطار أمامي في الشاحنة، مما أدى إلى انقلابها على الحافلة التي كانت تمر بجوارها.