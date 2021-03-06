وكان قد أعلن التحالف الجمعة عن اعتراض وتدمير ما يصل إلى 6 طائرات من دون طيار مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية باتجاه الأراضي السعودية.

وذكر الدفاع المدني السعودي أن أجزاء من حطام الطائرات المسيرة المدمرة سقطت وأصابت صبيا يبلغ من العمر عشر سنوات ورجلا كان يقود سيارة قرب مدينة خميس مشيط السعودية.

وقال مصدر رسمي إن عددا من المنازل أصيبت بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، من جراء هجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية وقناة الإخبارية التلفزيونية نقلا عن بيانات أصدرها التحالف أن الحوثيين أطلقوا الطائرات المسيرة الست باتجاه خميس مشيط قرب الحدود مع اليمن بدءا من فجر الجمعة.

في غضون ذلك، نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقطع فيديو يظهر فيه استهداف دقيق ومباشر لعملية تجهيز إطلاق طائرة بدون طيار مفخخة من نوع (قاصف) تجاه المملكة العربية السعودية، واستهداف العناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية المسؤولة عن عملية التفخيخ والتركيب والإطلاق.