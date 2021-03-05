وسيقوم البابا فرانسيس بزيارة مدينة أور الأثرية، في اليوم الثاني من زيارته التاريخية إلى العراق.

ويتجه البابا إلى إقامة صلاة الأديان "من أجل أبناء وبنات إبراهيم"، وبمشاركة أتباع مختلف الديانات والطوائف العراقية، تأكيدا على قيم السلام والتعايش والتسامح والأخوة الإنسانية، لا سيما أن تلك الصلاة، وما ستحمله من معان ورسالات، تتم في مهد الديانة الإبراهيمية.

وتعد أور، بحسب مختلف الديانات السماوية، مسقط رأس النبي إبراهيم، وهو بمثابة الأب الروحي لتلك الديانات التوحيدية .

واكتملت التحضيرات والترميمات والاستعدادات، الخدمية واللوجستية في الموقع الأثري في أور، كي يكون الاستقبال لائقا بالحبر الأعظم .

في هذا السياق، يقول المتحدث بإسم الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية، حاكم الشمري، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "كوزارة ثقافة، وتحديدا كهيئة عامة للآثار والتراث، أعددنا خطة عمل متكاملة، لمواكبة مختلف محطات زيارة قداسة البابا، ذات الصلة بنا، في بغداد وأور والموصل”.

ويتابع "ففي أور، أنهينا كافة الاستعدادات والأعمال التحضيرية، وبالتنسيق مع محافظة ذي قار، من تنظيف وترميم وتزيين، وتمديد لشبكات الكهرباء والهاتف والإنترنت، وغيرها من تفاصيل خدمية ولوجستية، ووضع اللمسات الأخيرة على موقع، ومنصة حفل الاستقبال، في سياق الاعداد المتكامل، لتوفير مختلف وسائل الاتصال والتواصل، خاصة أن الزيارة تحظى بتغطية مئات وسائل الإعلام، ووكالات الأنباء العراقية والعربية والدولية”.

ويقول "قامت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب - فرع توزيع كهرباء ذي قار ، بإنجاز أعمال إيصال التيار الكهربائي والإنارة، ونصب مولدات الكهرباء المغذية في الموقع".

موازاة مع ذلك، قامت هيئة الاتصالات والإعلام في المحافظة، بنصب أبراج الإنترنت والهاتف، وقامت مديرية الطرق والجسور، بتعبيد الطريق المؤدية إلى مدينة أور الأثرية، من مركز المحافظة حتى أور والطرق المحيطة بالمدينة القديمة.

ونصبت شركة نفط ذي قار، منصة خطاب البابا فرانسيس، أما بلدية ذي قار فقد نظمت حملة واسعة لتنظيف المدينة الأثرية والمناطق المجاورة لها وتزيينها، ما يعني أننا قمنا بعمل جماعي جبار، وفي وقت قياسي للاعداد الجيد لاستقبال ضيفنا الكبير”.

ويردف "وقد شكلت الهيئة العامة للآثار والتراث، لجنة أو خلية متابعة واشراف، لغرض مواكبة الفعاليات التي ستقام في أور بمناسبة زيارة البابا يوم غد السبت ".