وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة سادسة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.

وفي وقت سابق الجمعة، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 4 طائرات دون طيار فجر وصباح اليوم الجمعة، مضيفا أن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

غير أنه بتدمير طائرتين مفخختين أخريين لاحقا، ارتفع عدد الطائرات التي أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، اعترضتها قوات التحالف ودمرتها إلى 6 طائرات مففخة.

وأكد المالكي، وفق بيان صادر عن التحالف، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف اعترض ودمر في وقت سابق صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الارهابية تجازه جازان.

من جانب آخر، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، الخميس، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ بالستية باتجاه مدينة جازان في جنوب المملكة العربية السعودية، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد الحجرف أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وأشار الحجرف إلى أن هذا الأمر يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد الحجرف بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.