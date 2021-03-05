وقال شيخ الأزهر زيارة أخي البابا فرنسيس التاريخية والشجاعة للعراق العزيز تحمل رسالة سلام وتضامن ودعم لكل الشعب العراقي.

كما دعا الدكتور أحمد الطيب للبابا بالتوفيق في رحلته، وأن تحقق هذه الرحلة الثمرات المأمولة على طريق الأخوة الإنسانية.

وقد غادر البابا فرنسيس روما، الجمعة، في مستهل زيارة تستغرق 4 أيام إلى العراق.

وسيزور البابا أربع مدن منها الموصل التي كانت معقلا لتنظيم "داعش"، والتي مازالت كنائسها ومبانيها تحمل آثار الصراع.

وسيزور البابا كذلك مدينة أور مسقط رأس النبي إبراهيم، وسيجتمع مع المرجع الديني علي السيستاني.

وتعد هذه هي الرحلة رقم 33 للبابا إلى خارج إيطاليا، ومن المقرر أن يعود إلى روما صباح يوم الاثنين، حسبما ذكرت "رويترز".