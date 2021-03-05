وأضاف عبد السلام، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية وام، أن البرنامج الحافل لزيارة قداسة البابا وخارطة الأماكن والمدن التي سيزورها يعكس حرصه على التواصل مع مختلف مكونات الشعب العراقي.

ولفت الأمين العام للجنة أن الزيارة "هي بلا شك زيارة مهمة لمنطقتنا العربية كونها تحمل العديد من رسائل التضامن مع ضحايا العنف والإرهاب، وتعزز قيم الأخوة والمواطنة في العراق والمنطقة، وهذا ليس غريبا على رمز من رموز السلام، ورائد فذ يقود العالم للسير في طريق التعايش والسلام."