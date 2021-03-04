قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت، الخميس، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه جازان، محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.