وأسفر الهجوم الصاروخي، الذي استهدف مطار أربيل الدولي بـ14 صاروخا، عن مقتل مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمسة جنود أميركيين ومدنيين اثنين بجروح.

وقالت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان إنه تم العثور على سيارة من نوع "كيا"، وهي السيارة التي كانت تحمل على متنها الصواريخ، ومن بعدها حصلت قوات الأمن على معلومات جيدة.

وبحسب البيان، "أظهرت النتائج بأن أربعة أشخاص هم المسؤولون الرئيسيون عن الهجوم الإرهابي، وعلى رأسهم المنفذ الرئيسي للهجوم المدعو (حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي) والذي اُعتقل وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم".

وأضاف البيان أنه "بعد مشاركة نتائج التحقيق مع المؤسسات الأمنية في الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي، اعتقلت المؤسسات الأمنية الاتحادية مُنفذاً آخر للهجوم، فيما لا يزال هناك مجرمان آخران تجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول إليهما والقبض عليهما".

وأشارت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيانها، إلى إنه "تم إخفاء أسماء المجرمين الآخرين ولم يتم الكشف عنهم في اعترافات (حيدر حمزة البياتي)"، الذي تحدث "في اعترافاته بالتفصيل عن كيفية تحضير وتنفيذ الهجوم يوم 15 فبراير".

وأكدت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن قوات الأمن في الإقليم "تواصل دائماً واجباتها بتفانٍ للحفاظ على أمن إقليم كردستان واستقراره، وأنها جاهزة لإحباط أي نشاط أو محاولات أو خطط تهدف لتقويض الأمن والاستقرار في إقليم كردستان".