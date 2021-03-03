وقال أمير الكويت للوزراء: "أشد على أياديكم لمضاعفة الجهود والتفاني في أداء واجبكم الوطني ساعين إلى التطوير لخلق الفرص وسرعة الإنجاز للتخفيف عن كاهل المواطنين".

وأضاف: "أمامكم مسؤوليات جسام لاسيما في هذه المرحلة الهامة وإنني على يقين أنكم بعون الله قادرون على مواجهتها والانطلاق نحو العمل الجماعي بروح الفريق الواحد لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الإصلاح والتنمية لتحقيق ما ينشده أبناء شعبنا الوفي من آمال وطموحات تنموية على كافة الأصعدة واضعين نصب أعينكم المصلحة العامة للوطن والتي تعلو فوق كل اعتبار".

وقد هنأ الأمير أعضاء الحكومة الجدد "يسرني أن أهنئكم بمناسبة تشكيل الوزارة الجديدة واختياركم أعضاء بها داعيا الله سبحانه أن يعينكم على حمل الأمانة الوطنية الكبيرة التي كلفتم بها معربا في هذا المقام عن بالغ شكري للأخوة الوزراء السابقين متمنيا لهم كل التوفيق".

ودعا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون، مطالبا بتطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية: "أجد لزاما علي أن أدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون البناء متسلحين في ذلك بنسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية في سبيل الغايات الوطنية المأمولة والتصدي للقضايا الجوهرية وحماية المال العام عملا بأحكام الدستور وتطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية".

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزراء حكومته أدوا اليمين الدستورية اليوم.

وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح إن ما ورد في توجيهات الأمير من تعاون بين السلطتين "سوف يكون نبراسا لنا إطاره الدستور والقانون بما يخدم الكويت والأولويات التي نتفق عليها".

وتابع أنه سيضع توجيهات الأمير "كخارطة للطريق للعمل إن شاء الله كفريق يخدم الكويت ومصالح الكويت ومواطنيه".