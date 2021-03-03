وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها أدرجت على القائمة السوداء رئيس أركان القوات البحرية في الميليشيات الحوثية منصور السعدي، وقائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اليمنية المتحالفة مع الحوثيين أحمد علي أحسن الحمزي.

وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي في البيان: "تدين الولايات المتحدة تدمير المقاتلين الحوثيين اللذين ورد ذكرهما اليوم المواقع المدنية. إن هذين الشخصين يقودان القوات التي تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن".

وقالت وزارة الخزانة إن الإجراء اتخذ بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأسبق باراك أوباما في 2012، ويستهدف تجميد أصول الأشخاص الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وأوضحت الوزارة أن إيران زادت حدة الصراع في اليمن عبر تقديم مساعدات مالية ومادية مباشرة للحوثيين، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والصواريخ والمتفجرات والطائرات المسيرة، التي تستخدم ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وبحسب واشنطن، يخطط السعدي لـ"هجمات دموية ضد وسائل النقل البحري الدولي في البحر الأحمر"، مستهدفا سفنا عسكرية ومدنية.

وقالت الخزانة الأميركية إن السعدي "تلقى تدريبا كاملا في إيران وساهم في نقل أسلحة إيرانية إلى اليمن بصورة غير مشروعة".

كذلك تلقى الحمزي "تدريبا في إيران"، ويقدم على أنه المسؤول عن برنامج الطائرات المسيرة التي يستخدمها الحوثيون لشن "غارات محددة الأهداف".

ويستتبع الإجراء منع الأميركيين من الدخول في تعاملات مع القائدين الحوثيين، ومنع التصرف في أي ممتلكات قد تكون لهما تحت الولاية القضائية الأميركية.