واستنكرت وزارة الخارجية البحريينة بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية مقذوف عسكري تجاه إحدى القرى الحدودية بالسعودية.

وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف حياة الأبرياء والآمنين.

وجددت موقف مملكة البحرين الداعم لكافة الجهود والمساعي التي تبذلها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وأكدت وقوفها التام في صف واحد مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الحوثية المتواصلة التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي القاهرة، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا نددت فيه العبارات بهجوم ميليشيا الحوثي الذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين من الأشقاء السعوديين واليمنيين المُقيمين بالمملكة، فضلاً عن تضرر عدد من المنازل والمركبات.

وقال البيان إن مصر تؤكد مُجددًا على دعمها الكامل والمستمر، حكومة وشعبًا، لما تتخذه السعودية من تدابير وإجراءات لحماية وصون أمنها واستقرارها ولضمان سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة التي تقوض من السلم والأمن في المنطقة، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.

ومن ناحيتها، نددت وزارة الخارجية الأردنية بالهجوم الحوثي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لهذا الفعل الإرهابي الجبان واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يشكل انتهاكاً صارخاً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني.

وشدد الفايز على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ ومصالحها مترابطة وعلى وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها وحماية مصالحها.