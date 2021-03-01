ولم ترد أي أخبار عن سقوط ضحايا من جراء الفيضانات في المدينة التي تلقب بـ"الحمامة البيضاء"، فيما أظهر مقطع فيديو تداوله مستخدمو المنصات الاجتماعية، امراة تجرفها السيول وسط ذهول النساء اللائي كن يتابعن الفيضان من نوافذ البيوت.

ووجد سائقو سيارات في مدينة تطوان أنفسهم عالقين لساعات طويلة، من جراء المياه التي غمرت الشوارع الرئيسية.

ولم تسلم البيوت الواقعة في الطوابق السفلية من مياه الأمطار، فكانت الأكثر تضررا من الفيضانات، وسط حالة من الذهول وسط السكان.

ورجحت مديرية الأرصاد الجوية في المغرب أن تصل الأمطار إلى سبعين مليليمتر في المدينة الواقعة على مقربة من ساحل البحر المتوسط.

وسجلت أكبر الأضرار في المدينة داخل أحياء مثل "خندق الزربوح" و"واد المحنش" و"جامع مزواق"، فيما انتقد معلقون ما اعتبروه تقصيرا من السلطات المحلية.

وكانت السلطات المغربية، قد حذرت في وقت سابق، من زخات رعدية وأمطار مهمة في مناطق شمالي المملكة، من بينها الحسيمة وشفشاون والمضيق والفنيدق.

وفي مدينة طنجة المُجاورة، كانت الفيضانات قد أدت إلى إغراق مصنع غير مرخص بالمياه مما أدى إلى مصرع 24 شخصا بداخله، في فبراير الماضي.