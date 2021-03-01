وأشارت اللجنة إلى أن قرارها يطبّق اعتبارا من مساء يوم الخميس 4 مارس الجاري وحتى صباح يوم السبت 20 مارس.

ويشمل الإغلاق المُشار إليه المطاعم والمقاهي داخل المنشآت السياحية، بالإضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل، وتُستثنى من الإغلاق محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.

كما أقرّت اللجنة استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بُعد خلال الفترة من يوم الأحد 7 مارس، وحتى يوم الخميس 11 مارس، على أن يتم خلال هذه الفترة تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي بالسلطنة، حسبما نقلت وكالة الأنباء العُمانية.

وشددت اللجنة على "خطورة هذه المرحلة التي ينتشر فيها هذا المرض على المستويين المحلي والعالمي"، داعية "الجميع إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وحماية جميع أفراد أسرهم ومجتمعهم، كما تدعو الجميع إلى تجنّب إقامة التجمعات التي ثبت علميا تسببها في تفشّي العدوى بشكل واسعٍ وخطير".