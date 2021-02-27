وقال التحالف العربي إنه تصدى لهجوم باليستي من ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض، كما رصد إطلاق عدة طائرات مسيرة مفخخة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان.

وفي وقت سابق السبت، اعترض التحالف العربي طائرة مسيرة "مفخخة" باتجاه السعودية.

وقال التحالف العربي أن قواته تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على جنوبي السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية، إن قوات التحالف "تمكنت صباح السبت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط".

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكثفت ميليشيات الحوثي الموالي لإيران من محاولتها للاعتداء على الأراضي السعودية، وشنت في اليومين الأخيرين، 4 هجمات تنوعت بين صواريخ بالستية وطائرات مسيرة.

ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي السعودية، لكن تحالف دعم الشرعية نجح في اعتراض غالبيتها.

صواريخ باليستية على مأرب

كذلك أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية قصفت مأرب ليلة أمس بـ10 صواريخ باليستية، واستنكرت الصمت محذرة من كارثة الإنسانية.

ودعت الحكومة اليمنية، المنظمات الإنسانية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين والنازحين بمحافظة مأرب، الواقعة شرقي اليمن، وقالت انهم يواجهون تبعات آلة حرب مليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية، ان محافظة مأرب، منذ الانقلاب الحوثي، تأوي أكثر من 2 مليون نازح فروا من بطش وظلم المليشيات الحوثية بحثاً عن الأمان.

وأشارت الوزارة، الى ان مأرب تتعرض ومنذ مطلع فبراير الجاري لأكبر وأشرس هجمات حوثية استخدمت فيها المليشيات كل أنواع الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.