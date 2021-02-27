وتأتي هذه الشهادة ضمن برنامج الإعتماد الصحى للمطارات، بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية.

ومطار اسيوط هو الثامن في قائمة المطارات المصرية التى حصلت، على هذه الشهادة.

وتضم القائمة مطارات الأقصر وأسوان وبرج العرب والقاهرة وشرم الشيخ والغردقه وسوهاج.

وأكد وزير الطيران المدني المصري، محمد منار، أن هذه النجاحات المتتالية للمطارات المصرية، التي تشهدها خلال هذة المرحلة ثمينة.

وأشاد منار بدور جميع العاملين بمطار أسيوط الدولي، وبقية المطارات المصرية التي حصلت على هذه الشهادة في تطبيق التدابير الصحية والاجراءات الاحترازية والوقائية، من أجل صحة وسلامة المسافرين في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا.