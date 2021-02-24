وقال المتحدث باسم المحكمة، محسن الدالي: "قاضي التحقيق قرر إطلاق سراح نبيل القروي بشكل مؤقت، مقابل ضمان مالي بقيمة 10 ملايين دينار"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكان القروي، مالك قناة "نسمة" التلفزيونية المحلية، ورئيس حزب "قلب تونس"، ثاني أكبر حزب في البرلمان، قد اعتُقل في ديسمبر للمرة الثانية، بتهم تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي.

وفي عام 2019، تغلب القروي على معظم المرشحين في الانتخابات الرئاسية، ليصل إلى جولة الإعادة على الرغم من أنه قضى معظم فترة الحملة الانتخابية في السجن. وخسر في نهاية المطاف أمام الرئيس قيس سعيد، الذي فاز باكتساح.

وانضم حزبه، قلب تونس، الذي جاء في المركز الثاني بعد حزب النهضة، في الانتخابات البرلمانية في ذات العام، إلى دعم الأغلبية البسيطة لحكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي، التي تخوض صراعا على السلطة مع الرئيس.