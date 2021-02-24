وأوضح المركز الحكومي في بيان، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 02:51 بتوقيت الجزائر، وأن "مركز الهزة حدد على بعد تسعة كيلومترات جنوب غرب الرصفة بولاية سطيف، التي تبعد 280 كيلومترا شمال شرق الجزائر".

وذكرت مديرية الحماية المدنية لولاية سطيف على صفحتها على "فيسبوك"، أنها انتقلت الى مكان الهزة الأرضية و"لم تسجل أي خسائر بشرية" بل "سقوط عدة صخور جبلية على الطريق، وتشققات في عمارة سكنية واحدة"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وفي أغسطس تسبب زلزالان بقوة 4.9 و4.5 درجات ضربا ولاية ميلة شرق الجزائر بانهيار مبنى من خمسة طوابق، وتعرض نحو ثلاثين منزلا لتشققات دون تسجيل أي خسائر بشرية.

ويقع شمال الجزائر في منطقة نشاط زلزالي يتم تسجيل هزات أرضية متوسطة القوة باستمرار فيها.

أما آخر زلزال مدمر فكان في منطقة بومرداس، وشعرت به العاصمة أيضا سنة 2003 إذ بلغت قوته 6.8 درجات، وأسفر عن سقوط 2200 قتيلا و11500 جريحا.