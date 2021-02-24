وقبل أيام أصيب 3 وزراء مصريين بـ"كوفيد -19"، هم وزير المالية محمد معيط، ووزير العدل عمر مروان، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

وقال "تاج الدين" إن "الوزراء الثلاثة بخير وبصحة جيدة وفي طريقهم للتعافي خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأوضح مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الوزراء المصابون بكورونا يخضعون للعزل المنزلي دون حاجة أيًا منهم لنقله إلى المستشفى، مع الحرص على تناول بروتوكول العلاج الذي أعدته وزارة الصحة المصرية.

وأضاف أن حالتهم تحسنت بشكل ملحوظ، وتجري متابعتهم بصفة مستمرة.

فيما أشار مصدر حكومي مصري لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن الوزراء الثلاثة يتابعون بصفة دورية العمل اليومي بديوان وزاراتهم مع مساعديهم عبر الهاتف، في ظل التحسن الكبير في حالاتهم الصحية.

ومن المقرر إجراء اختبارات "PCR" للوزراء الثلاثة للتأكد من تعافيهم من كورونا بشكل تام، وقبل عودتهم من جديد لممارسة مهام عملهم، وفق المصدر.

ويوم الاثنين؛ قال وزير العدل المصري إنه في مرحلة التعافي من إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا، في معرض مداخلته التلفزيونية لحسم اللغط بشأن تسجيل العقارات في الشهر العقاري.

كما أعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، أن جامع تمارس مهام عملها من المنزل، وفي مرحلة الاستشفاء من كورونا.

وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن تعاود نشاط نيفين جامع عملها بالوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة.