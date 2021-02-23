وقال العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس"، إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغ 1.164 مليار درهم، والتي تمثل نسبة 21 في المئة. من إجمالي قيمة الصفقات.

في غضون ذلك، بلغت قيمة الصفقات المحلية 4.425 مليار درهم بنسبة 79 في المئة، فيما توزعت العقود على 6 شركات خارجية، و6 شركات محلية.

وقال العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، إن أبرز الصفقات المحلية التي عقدت، كانت مع شركة "ياس القابضة" لشراء راجمات وصواريخ نوع CHUNMOO الكورية لصالح القوات البرية بقيمة 2.955 مليار درهم.

وأشار إلى صفقة مع شركة أبوظبي لبناء السفن لخدمات الإدارة الشاملة الفنية لزوارق وسفن القوات البحرية لصالح القوات البحرية بقيمة 650 مليون درهم، وصفقة مع شركة "Vallo Equipment" لتقديم الإسناد الفني لتوريد كافة قطع غيار آليات التاترا وآليات القوات المسلحة لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمـة 60 مليون درهم.

وجرى عقد صفقة مع "Unilux Heavy Equipment" بقيمة 30 مليون درهم، لتقديم خدمات الإسناد الفني لمدرعة ظبيان والمدفع H45 والدبابة لوكليرك والناقلة BMP3 لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة.

وتضمنت الصفقات المحلية، عقداً مع شركة طيران أبوظبي لتشغيل وإدارة طائرات من طراز AW139 لأغراض البحث والإنقاذ لصالح قيادة الطيران المشترك بقيمة 173.5 مليون درهم، وعقد مع شركة "اعتماد - Etimad Strategic Security Solutions"، لتوفير المساندة الفنية للأنظمة الأمنية للمحافظة على الجاهزية العملياتية لصالح جهاز حماية المنشآت بقيمـة 556.2 مليون درهم.

من جانبها، قالت المقدم ركن مايا المزروعي، إن العقود الخارجية تضمنت التعاقد مع شركة "HARRIS INTERNATIONAL" لتنفيذ مشروع القيادة والسيطرة الآلي للمستوى التعبوي لصالح مديرية القيادة والسيطرة بقيمة 651.5 مليون درهم، واتفاقية مع "ELETTRONICA" لتجديد عقد تقديم الدعم الفني لأجهزة الحرب الالكترونية IMEWS لطائرات ميراج 9-2000 وطائرات الاستطلاع MPA-8 لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 289.394 مليون درهم.

وعقدت اتفاقية مع شركة "THE BOEING COMPANY" لتقديم خدمات صيانة مشبهات طائراتC-17 لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 112.966 مليون درهم.

وأشارت المزروعي إلى أن الصفقة الخارجية الرابعة تضمنت التعاقد مع شركة "THALES LAS FRANCE SAS" لشراء قطع غيار لمنظومة رادارات LLR SHIKRA /GM200 لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 66.4 مليون درهم.

وأبرمت صفقة مع شركة "Rheinmetall Man Military Vehicles" التي تضمنت عقد صيانة وشراء قطع غيار وتقديم الاستشارات الفنية لآلية الفوكس والأجهزة الكيميائية مع شركة لصالح قيادة الدفاع الكيميائي بقيمة 40.7 مليون درهم، إضافة عقد مع "STATE COMPANY UKROBORNSERVICE " لدورات التدريب في مجال الفضاء الالكتروني لصالح القوات المسلحة بقيمة 2.938 مليون درهم.