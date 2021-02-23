وأوضح اللواء تحسين الخفاجي، أن قيادة العمليات المشتركة "تعمل لحل ملف مخيم الهول المعقد"، إضافة إلى ملف الحدود لإنهاء تواجد الدواعش في تلك المناطق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أن إرهابيي داعش ما زالوا يحاولون التسلل من الحدود العراقية السورية، خاصة المناطق الواقعة بين العمليات المشتركة وقوات البشمركة.

وأشار إلى أن هناك "عملا متواصلا مع البشمركة لإنهاء هذا الموضوع، وإيقاف تدفق الدواعش".

وأوضح الخفاجي أن القوات الأمنية "على أهبة الاستعداد دائما، وتصطاد هؤلاء الدواعش عن طريق الجو أو عبر الكاميرات الحرارية التي تتمكن من قتلهم أو إلقاء القبض عليهم".