وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد جرى الإعلان عن منظومة "سكاي نايت"، خلال معرض الدفاع الدولي "آيدكس" 2021 الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وطورت مجموعة "إيدج"، الشركة الأم لـ"هالكن"، منظومة دفاع جوي قصيرة المدى، مثلما فعلت الشركة الألمانية "Rheinmetall AG"، التي كانت تسعى للحصول على منظومة صاروخية لتؤلف جزءاً من منظومة دفاعها الجوي "Skynex".

وقررت الشركتان تقديم حل مشترك، بحيث تقوم "هالكن" بتوفير منظومة الصواريخ ‏"SkyNight" لمنظومة الدفاع الجوي "Oerlikon Skynex" المتميزة التي تضع معايير جديدة.

وجرى تصميم "SkyNight" في "هالكن" بحيث تتصدى لكافة المخاطر الحديثة، وتتيح إشارات إنذار مبكر وإمكانات اعتراض دقيق من السطح إلى الجو.

وتقوم المنظومة باستهداف الطائرات ذات الأجنحة الدوارة وصواريخ المركبات الجوية دون طيار وقذائف المدفعية وقذائف الهاون وغيرها من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة ضمن نطاق يصل إلى 10 كلم.

ليس الأخير

وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة "إيدج"، إن "SkyNight"، هو أول صاروخ إماراتي للدفاع الجوي من صنع "هالكن"، ولكنه لن يكون الأخير.

وأضاف أن "سكاي نايت" هو أحد الإنجازات العظيمة الكثيرة المعلن عنها، ضمن سعي البلاد إلى إنشاء قدرات دفاعية سيادية بهدف التصدي للمخاطر المتزايدة التي لا تغطيها كيانات كثيرة في السوق بالشكل المناسب.

وتتكون منظومة الدفاع الجوي "Oerlikon Skynex" من نقطة التحكم "Oerlikon Skynex" ووحدات الاستشعار المتعدد ومصفوفة المسح الإلكتروني النشط وأجهزة الرادار متعددة الأوضاع ومسدسات متعددة عيار 35 ملم "RG Mk3"، بالإضافة إلى صواريخ وقاذفات صواريخ "SkyNight" من شركة "هالكن" بقدرة استيعابية تصل 60 صاروخاً لكل منها.

ويستطيع صاروخ "هالكن" المضاد للصواريخ وقذائف المدفعية وقذائف الهاون أن يتتبع ويحيد العديد من الأهداف الواردة متعددة الاتجاهات في وقت واحد، بحيث يوفر الحماية للأصول الثابتة، إلى جانب القوى المتحركة والميكانيكية.

ومن الممكن استخدام المنظومة، القابلة للنقل والحركة، بشكل ثابت في البر والبحر وعلى منصة أرضية متحركة.

وقال أرمين بابيرغر، الرئيس التنفيذي في شركة "Rheinmetall AG"، إن تقنيات الدفاع الجوي لشركة Rheinmetall قادرة على سد الفجوات التي ظهرت حديثاً في الدفاع الجوي القائم على الأرض لمواجهة المخاطر الجديدة المعقدة للغاية.

ونشرت شركة "Rheinmetall AG"، من خلال الشركة السويسرية التابعة لها "Rheinmetall Air Defence"، منظومة "Skyguard" في بلدان عديدة، والتي تستطيع إسقاط أهداف صغيرة وسريعة، وتُستخدم كطبقة داخلية في دفاع جوي متعدد الطبقات ومؤلف من بنية تحتية عسكرية هامة ونقاط حيوية.

وستقوم البلدان التي استخدمت "Skyguard" بتحديث منظومتها في نهاية المطاف إلى "Skynex"، مما يضع "هالكن" ومنظومة صواريخها "SkyNight" المضادة للصواريخ وقذائف المدفعية وقذائف الهاون، ودولة الإمارات في صدارة الابتكارات المتعلقة بمنظومة الدفاع الجوي.

وتعد"هالكن" جزء من قطاع الصواريخ والأسلحة في "إيدج"، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة لقطاع الدفاع التي تصنف بين أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.