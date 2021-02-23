وقال محمد أحمد مرسي، خلال مشاركته فى الحدث، إن هذا المعرض منصة عالمية بارزة لعرض أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة فى مجال الصناعات العسكرية على مستوى العالم وتبادل الخبرات والأفكار وعرض الإبتكارات والمشروعات المتقدمة فى تطوير الصناعات الدفاعية وتحديثها.

وأضاف الوزير المصري أن المعرض يشكل منصة لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بشئون الدفاع وعقد الشراكات مع دول العالم، من أجل تحقيق طفرة صناعية فى مجال التصنيع العسكري.

وأعرب عن تطلعه للمشاركة فى الدورة القادمة للمعرض، مؤكداً أنه يثق بأنها ستكون على مستوى عالمي عال فى التنظيم والمشاركة كما هو معتاد في كل دورة.

وذكر وزير الإنتاج الحربي المصري أن ممثلي الجهات التي قامت بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض، أشادت بما جرى الاطلاع عليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنلوجية بالشركات التابعة.

وأوضح أن المشاركة تعكس قوة مصر وتقدمها في مجال الصناعات العسكرية، وتساهم في إقامة شراكة صناعية ناجحة مع مختلف الجهات المشاركة بالمعرض وتبادل التكنولوجيا والمعرفة من أجل تعميق التعاون في مجال التصنيع العسكري.

وأبدى الوزير المصري تطلعه من خلال هذا المعرض إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية فى مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، معربا عن حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات إلى الشركات التابعة.

وقام محمد أحمد مرسي بتوجيه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة فى معرض EDEX 2021 المقرر إقامته فى مصر، نهاية العام الجاري.