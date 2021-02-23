وتعرض الشركات التي قدمت من 80 بلدا أحدث الصناعات الدفاعية وآخر الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي الخاصة بالصناعات الدفاعية.

وتجاوزت قيمة الصفقات التي تم إبرامها خلال اليومين الأولين، 12 مليار درهم إماراتي.

وينتظر اليوم أن يتم تدشين سفينة بحرية للقوات المسلحة الإماراتية، ويلي ذلك عروض عسكرية جوية وبرية، بالإضافة إلى الكشف عن العديد من الابتكارات الجديدة في مجال الدفاع.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أهمية العمل المشترك بين الحكومات والقطاعات الصناعية والأوساط الأكاديمية بشكل وثيق، لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه البشرية خاصة في مجال الأمن والدفاع.