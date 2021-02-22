وأضاف المسؤولان العراقيان أن ثلاثة صواريخ ضربت المنطقة الخضراء، وقع أحدها في محيط مجمع السفارة الأميركية مترامي الأطراف.

وجاء في بيان الجيش أنه لم يقع أي ضحايا كما أن التحقيق ما زال مستمرا. ووقع ضرر مادي بسيط، كما تضررت مركبة.

وتضم المنطقة الخضراء السفارات الأجنبية فضلا عن مقر الحكومة العراقية.

ويعد هذا ثالث هجوم على الوجود الأميركي في العراق خلال أسبوع، فقد قتل متعاقد للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، كما أصيب مدنيون في هجوم صاروخي أمام مطار أربيل الدولي الثلاثاء الماضي.

والسبت، أصابت صواريخ موظفين يعملون لصالح شركة دفاع أميركية في قاعدة بلد بمحافظة صلاح الدين.

وكانت السفارة الأميركية هدفا معتادا للهجمات الصاروخية خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لكن وتيرة الهجمات خفتت في الأسابيع التي سبقت تولي جو بايدن الرئاسة، واستؤنفت مؤخرا.