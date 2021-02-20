وأسفر الانفجار عن إصابة 17 شخصا نقلوا إلى المستشفى، اثنين منهم في حالة خطيرة إثر تعرضهم لحروق من الدرجة الثانية والثالثة.

وأوضح مصدر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الاثنين اللذين أصيبا بحروق خطيرة، هما من أهل المنزل الذي وقع فيه الانفجار.

وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، بأن طائرة مروحية تابعة للمجموعة الجوية للحماية المدنية، أقلعت من العاصمة الجزائر، باتجاه ولاية الأغواط، لإجلاء شخصين مصابين بحروق ناجمة عن الانفجار.