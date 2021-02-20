وقال عبد الحميد الدبيبة في بيان، إنه التقى يان كوبيش وعددا من كبار المسؤولين في البعثة، لافتا إلى أن اللقاء "تمحور حول أهمية المضي قدما في خارطة الطريق، والمنهجية المتبعة في تشكيل الحكومة وعملها بعد الاعتماد".

وأكد رئيس الحكومة الليبية على "السعي لاستمرار التواصل والتعاون الإيجابي مع البعثة، بما يخدم مصلحة الجميع".

وكان الدبيبة قد توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، الخميس، في أول زيارة رسمية له خارج ليبيا، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناولت المباحثات تطورات العملية السياسية في ليبيا خلال المرحلة المقبلة، وحتى إجراء الانتخابات على المناصب السيادية والتنفيذية نهاية العام الجاري.

وعبّر الدبيبة عن تطلع بلاده إلى "إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها التنموية الملهمة، التي تحققت خلال السنوات الماضية خاصة فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وانطلاق عملية التنمية والإصلاح".